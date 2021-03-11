Российское судно затонуло у берегов Румынии: есть жертвы

Российское судно затонуло у берегов Румынии: есть жертвы
Фото: ikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
ЧП случилось ночью

Крушение потерпел сухогруз Volgo Balt 179. Российское судно затонуло у берегов Румынии.

По последним данным, двое членов экипажа погибли. Десятерых удалось спасти, еще одного пока не нашли. Сигнал бедствия поймало судно компании GSP Falcon. ЧП случилось около 3.40 утра по Москве.

Как отмечает РИА Новости со ссылкой на сообщение пресс-службы компании, погодные условия были экстремальными, что осложняло спасение моряков.

Российский сухогруз был в 76 милях от берегов Румынии, когда экипаж отправил сигнал бедствия.

Предварительной причиной случившегося называют сложные погодные условия.

Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

новости партнеров

Японцы придумали хитрый ход для решения спора о Курилах

Однако воплотить в жизнь смелые мечты вряд ли удастся

На эмоциях: Путин и Эрдоган ударили по столу во время встречи - видео

Случай произошел после слов турецкого лидера

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей