ЧП случилось ночью

Крушение потерпел сухогруз Volgo Balt 179. Российское судно затонуло у берегов Румынии.

По последним данным, двое членов экипажа погибли. Десятерых удалось спасти, еще одного пока не нашли. Сигнал бедствия поймало судно компании GSP Falcon. ЧП случилось около 3.40 утра по Москве.

Как отмечает РИА Новости со ссылкой на сообщение пресс-службы компании, погодные условия были экстремальными, что осложняло спасение моряков.

Российский сухогруз был в 76 милях от берегов Румынии, когда экипаж отправил сигнал бедствия.

Предварительной причиной случившегося называют сложные погодные условия.