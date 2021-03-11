Мальчик некоторое время находился в больнице

В подмосковных Люберцах трехлетний ребенок выпал из окна квартиры, находящейся на пятом этаже. Инцидент произошел во время того, как мать мальчика отправилась выносить мусор.

Сообщается, что малыш забрался на подоконник и открыл окно. Потеряв равновесие, он выпал на улицу, передает пресс-служба регионального ГСУ СКР.

Ребенка забрали на скорой. Некоторое время он находился в больнице. По имеющимся данным, у мальчика диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, множественные ушибы и перелом правой руки, пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Сегодня ночью мальчик скончался. Прокуратура устанавливает причины и условия произошедшего, сообщает РИА "Новости".