Жители Новосибирска спасли ребенка от разъяренной собаки

Инцидент уже изучает полиция

Жители Новосибирска смогли спасти ребенка от взбесившейся собаки. Пес набросился на девочку, которая гуляла с подругой во дворе, после чего повалил на землю и принялся кусать.

Подруга пострадавшей не растерялась и начала бить собаку по спине. Помочь ребенку смогли водители, которые проезжали мимо.

В настоящее время правоохранительные органы изучают подробности нападения. Следователи намерены вынести оценку отношению местной администрации к безопасности на улицам города, передает "Пятый канал".

По словам местных жителей, в Новосибирске развелось множество бродячих собак.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

Гость159929
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Как по мне, так жизнь всех бродячих собак не стоят жизни одного ребенка!!! Только отстрел до минимума!!!
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