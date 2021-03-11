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Жители Новосибирска смогли спасти ребенка от взбесившейся собаки. Пес набросился на девочку, которая гуляла с подругой во дворе, после чего повалил на землю и принялся кусать.
Подруга пострадавшей не растерялась и начала бить собаку по спине. Помочь ребенку смогли водители, которые проезжали мимо.
В настоящее время правоохранительные органы изучают подробности нападения. Следователи намерены вынести оценку отношению местной администрации к безопасности на улицам города, передает "Пятый канал".
По словам местных жителей, в Новосибирске развелось множество бродячих собак.
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