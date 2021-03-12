Бомж опозорил ВВС США

Бомж опозорил ВВС США
Джо Байден. Фото: White House/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Неизвестный в странной кепке смог с легкостью подобраться к самолету Байдена

Курьезный случай произошел в Америке. Бомж сумел пробраться на авиабазу, где находится самолет президента Джо Байдена. 

Бездомный мужчина в ярко-розовой кепке с помпонами, напоминающими мышиные уши, целых пять часов бродил по территории, где стоят лайнеры не только главы Белого дома, но и министра обороны, а также других высокопоставленных госслужащих. Это не на шутку всполошило командование ВВС страны.

Волноваться было отчего. Неизвестный смог не только прогуляться по базе "Эндрюс", но и побывал в салоне "Боинга C-40 Clipper", на котором летают представители администрации США и военное руководство, пишет Business Insider.

Пятичасовая "экскурсия" завершилась тем, что незваного гостя задержали. Обстоятельства инцидента установлены, отмечает издание, ссылаясь на отчет ВВС.

В документе сказано, что бомж смог пробраться на авиабазу по нескольким причинам. Охранник проявил халатность – не проверив документы, дал возможность постороннему попасть на территорию.

Мужчина же, воспользовавшись еще и неисправностью автоматических ворот, прошел и на летное поле. А проходившие обучение на C-40 экипажи проигнорировали появление на борту чужака.

Полина ДОРОЖКИНА

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Появление на борту? Он в пепелац залез? А че не улетел на <цензура>*? Сдал бы на цветмет его.
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