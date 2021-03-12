В Подмосковье поймали угонщика нескольких автомобилей

Злоумышленник разбирал машины

В Московской области полицейским удалось изловить автоугонщика. На его счету, по данным регионального главного управления МВД, – кража нескольких машин.

Злоумышленником заинтересовались после того, как три жителя города Жуковского обратились к стражам порядка. Они сообщили о пропаже своих "железных коней" со стоянок.

Было возбуждено уголовное дело. Как установили полицейские, похитителем был молодой житель Раменок. Его задержали.

Краденые автомобили злоумышленник собирался разобрать, а запчасти и все остальное сдать на металлолом. Он промышлял таким способом не раз, информирует ведомство.

Последние три машины вор не успел оприходовать. Их вернули хозяевам. Похититель временно отпущен – под подписку о невыезде, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

 Ранее в Московской области изловилиугонщиков автомобилей общей стоимостью больше 5,5 млн рублей. Орудия преступлений злоумышленники прятали в двух гаражах-отстойниках.  

Полина ДОРОЖКИНА

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