Автора сообщения о минировании разыскивают

В подмосковных Люберцах эвакуировали все детские сады и школы.

В пятницу днем неизвестный сообщил о минировании, передает РИАМО. Эвакуации работников и учащихся школ и детских садов начались около 14:20 по местному времени, уточняет интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Злоумышленника, который сообщил о бомбах, разыскивают.