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В подмосковных Люберцах эвакуировали все детские сады и школы.
В пятницу днем неизвестный сообщил о минировании, передает РИАМО. Эвакуации работников и учащихся школ и детских садов начались около 14:20 по местному времени, уточняет интернет-издание "Подмосковье сегодня".
Злоумышленника, который сообщил о бомбах, разыскивают.
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