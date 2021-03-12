Школы и детсады в Подмосковье эвакуировали из‑за угрозы взрыва

Автора сообщения о минировании разыскивают

В подмосковных Люберцах эвакуировали все детские сады и школы. 

В пятницу днем неизвестный сообщил о минировании, передает РИАМО. Эвакуации работников и учащихся школ и детских садов начались около 14:20 по местному времени, уточняет интернет-издание "Подмосковье сегодня"

Злоумышленника, который сообщил о бомбах, разыскивают. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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