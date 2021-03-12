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Страшная авария произошла 12 марта
на подмосковной трассе. Бетономешалка завалилась на два легковых авто. В
результате дорожного происшествия один человек лишился жизни.
Печальный инцидент произошел из-за того, что водитель спецтранспорта не смог справиться с управлением. В итоге его машина повалилась на другие автомобили. Жертвой этой аварии стал сам водитель бетономешалки.
Двое других участников ДТП получили травмы, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".
К слову, сегодня в Московской области поймали угонщика нескольких автомобилей.
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