Водитель спецтехники не справился с управлением

Страшная авария произошла 12 марта на подмосковной трассе. Бетономешалка завалилась на два легковых авто. В результате дорожного происшествия один человек лишился жизни.



Печальный инцидент произошел из-за того, что водитель спецтранспорта не смог справиться с управлением. В итоге его машина повалилась на другие автомобили. Жертвой этой аварии стал сам водитель бетономешалки.

Двое других участников ДТП получили травмы, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

К слову, сегодня в Московской области поймали угонщика нескольких автомобилей.