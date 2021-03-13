На борту находились 197 человек

Самолет авиакомпании S7 экстренно приземлился в аэропорту Тюмени. Инцидент произошел в 2:22 по Москве.

"Предварительная причина посадки воздушного судна – отказ второго двигателя", – сообщили в Уральской транспортной прокуратуре РИА "Новости".

Пилотам удалось успешно посадить самолет, никто из 197 пассажиров, среди которых было семь детей, не пострадал. Всех поместили в санитарную зону до прибытия резервного борта.