У летевшего из Москвы в Новосибирск самолета отказал двигатель

На борту находились 197 человек

Самолет авиакомпании S7 экстренно приземлился в аэропорту Тюмени. Инцидент произошел в 2:22 по Москве. 

"Предварительная причина посадки воздушного судна – отказ второго двигателя", – сообщили в Уральской транспортной прокуратуре РИА "Новости". 

Пилотам удалось успешно посадить самолет, никто из 197 пассажиров, среди которых было семь детей, не пострадал. Всех поместили в санитарную зону до прибытия резервного борта. 

Роман ИГНАТОВ

Ответить:

новости партнеров

Британские СМИ выдали тайну Юлии Скрипаль

Россиянка украдкой звонила в Россию с засекреченных номеров

Закупки "Спутника V" привели к крупному скандалу в Словакии

В стране решили сыграть на отношении народа к России

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей