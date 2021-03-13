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Транспортный самолет Ан-26, который, по предварительным данным, принадлежит пограничной службе Комитета нацбезопасности Казахстана, потерпел крушение. Как отметили в пресс-службе аэропорта Алма-Аты, инцидент произошел 13 марта.
Согласно приведенным данным, крушение произошло во время захода самолета на взлетно-посадочную полосу. Тогда же и возникла потеря связи с судном, которое следовало в Алма-Аты из Нурсултана.
По предварительным данным, на борту военного транспортника находились шесть человек. В настоящее время их судьба выясняется.
Власти Казахстана объявили тревогу из-за возникновения чрезвычайного происшествия. К месту крушения уже направлены аварийно-спасательные службы, передает РИА "Новости".
По последним данным, в результате крушения погибли четыре человека, о чем сообщают "Известия", ссылаясь на пресс-службу воздушной гавани.
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