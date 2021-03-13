В Казахстане разбился Ан-26 с военными - видео

В Казахстане разбился Ан-26 с военными - видео
MOD Russia/www.globallookpress.com
По информации СМИ, имеются погибшие

Транспортный самолет Ан-26, который, по предварительным данным, принадлежит пограничной службе Комитета нацбезопасности Казахстана, потерпел крушение. Как отметили в пресс-службе аэропорта Алма-Аты, инцидент произошел 13 марта.

Согласно приведенным данным, крушение произошло во время захода самолета на взлетно-посадочную полосу. Тогда же и возникла потеря связи с судном, которое следовало в Алма-Аты из Нурсултана.

По предварительным данным, на борту военного транспортника находились шесть человек. В настоящее время их судьба выясняется.

Власти Казахстана объявили тревогу из-за возникновения чрезвычайного происшествия. К месту крушения уже направлены аварийно-спасательные службы, передает РИА "Новости".

По последним данным, в результате крушения погибли четыре человека, о чем сообщают "Известия", ссылаясь на пресс-службу воздушной гавани.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

Гость164971
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когда публикуете такие сообщения .называйте фамилии .иначе вы вызываите лишнюю тревогу для тысячи людей. А так это выглядит как злорадство.
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