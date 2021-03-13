Правоохранители задержали десять человек

Локальные протестные акции возобновились в Минске. Пресс-служба ГУВД Минского горисполкома сообщила, что утром с субботу задержали десятерых митингующих.

Правоохранители задержали пятерых женщин, развещивающих политические листовки. Ранее, пишет РИА "Новости", их уже задерживали за участие в несанкционированных митингах.

Еще пятеро пикетировали с использованием "незарегистрированной символики" напротив здания администрации Центрального района Минска.

Всех задержанных доставили территориальные РУВД Минска для дальнейшего разбирательства.