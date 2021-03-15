В Подмосковье сиделка украла у клиентки драгоценности

Подозреваемая находится под подпиской о невыезде

В подмосковном городе Королев полицейские задержали сиделку, которая украла у своей подопечной ювелирные украшения. Примерная сумма ущерба составила полмиллиона рублей.

Сообщается, что в правоохранительные органы обратилась дочь пострадавшей. Инцидент произошел на Комсомольской улице, передает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Выяснилось, что подозреваемая является уроженкой ближнего зарубежья. На ее счету уже есть несколько судимостей.

По факту кражи завели уголовное дело. На данный момент сиделка находится под подпиской о невыезде, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня"

Ранее стало известно о том, что в Московской области поймали угонщика нескольких автомобилей. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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