Фигурант будет отбывать наказание в исправительной колонии

Экс-судья Кузьминского районного суда Москвы приговорен к тюремному сроку за получение взятки по статье 290 УК РФ. Об этом сообщает главк СК по Подмосковью.

Отмечается, что фигурант получил через посредника 500 тыс. рублей, которые являлись частью взятки в размере 1 млн, за вынесение меры пресечения. Она не предполагала лишения свободы в отношении обвиняемого в особо тяжком преступлении, говорится на сайте ведомства.

Экс-судья приговорен к 4 годам и 6 месяцам тюремного заключения в одной из исправительных колоний, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".