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В подмосковном городе Королев полицейские поймали наркоторговца. Мужчину задержали у дома на улице Жуковского.
Во время обыска личных вещей и квартиры подозреваемого стражи правопорядка нашли около 90 свертков и две коробки с похожими на запрещенные вещества препаратами, передает пресс-служба ГУ МВД по региону.
Эксперты пришли к выводу, что обнаруженные вещества действительно являются наркотиками. Среди них – мефедрон, гашиш и экстази.
Преступник признался, что занимался сбытом запрещенных веществ. Сейчас мужчина под стражей, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".
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