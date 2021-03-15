В Подмосковье задержали наркодилера

Преступника заключили под стражу

В подмосковном городе Королев полицейские поймали наркоторговца. Мужчину задержали у дома на улице Жуковского.

Во время обыска личных вещей и квартиры подозреваемого стражи правопорядка нашли около 90 свертков и две коробки с похожими на запрещенные вещества препаратами, передает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Эксперты пришли к выводу, что обнаруженные вещества действительно являются наркотиками. Среди них – мефедрон, гашиш и экстази.

Преступник признался, что занимался сбытом запрещенных веществ. Сейчас мужчина под стражей, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня"

Анастасия ГОРЮНОВА

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