В Крыму задержали работающего на украинские спецслужбы россиянина

В Крыму задержали работающего на украинские спецслужбы россиянина
Фото: nac.gov.ru
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У злоумышленника нашли самодельную бомбу

ФСБ задержала в Крыму россиянина, которого подозревают в работе на спецслужбы Украины. В автомобиле злоумышленника обнаружили самодельную бомбу.

Как пишет РИА "Новости", гражданин вел "разведывательно-подрывную деятельность" на территории полуострова. Стало известно, что мужчина занимался фото– и видеосъемкой местности, различных объектов и мест массового пребывания людей.

В конечном итоге подозреваемого задержали. Таким образом, органам правопорядка удалось предотвратить осуществление им планируемых подрывных акций.

Во время допроса злоумышленник признался, что работал на украинские спецслужбы. Главным заказчиком мужчина назвал офицера действующего резерва восьмого отдела пятого департамента СВР Украины полковника Кравчука.

По словам злоумышленника, именно Кравчук посоветовал поместить взрывное устройство в салон автомобиля для обеспечения собственной безопасности.

Отмечается, что против россиянина завели уголовное дело.

Ранее появилась информация о том, что жителя Германии обвинили в шпионаже в пользу России. Якобы он тайно собирал данные о здании Бундестага и пересылал их российской разведке. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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