В Балашихе наледь упала с крыши на маленького ребенка

Девочку экстренно госпитализировали

Прокуратура Московской области устроила проверку после падения наледи с крыши в Балашихе на коляску, в которой сидела полуторагодовалая девочка. Ребенок получил травму, из-за чего малышку госпитализировали.

Отмечается, что у пострадавшей девочки зафиксировали черепно-мозговую травму. После осмотра ребенка направили в отделение хирургии в Люберцах, передает "Интерфакс".

По информации интернет-издания "Подмосковье Сегодня", ведомство поручило провести проверку городской прокуратуре.

Егор МАЛКОВ

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