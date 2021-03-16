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Прокуратура Московской области устроила проверку после падения наледи с крыши в Балашихе на коляску, в которой сидела полуторагодовалая девочка. Ребенок получил травму, из-за чего малышку госпитализировали.
Отмечается, что у пострадавшей девочки зафиксировали черепно-мозговую травму. После осмотра ребенка направили в отделение хирургии в Люберцах, передает "Интерфакс".
По информации интернет-издания "Подмосковье Сегодня", ведомство поручило провести проверку городской прокуратуре.
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