Курс рубля
- Доллар по 120: Белый дом готовит удар по российской экономике
- Курс евро рухнул до сентябрьского минимума
- В какой валюте стоит хранить сбережения этой весной: комментарий эксперта
741 новости
Серьезное ДТП произошло в столице.
Одна из машин в интенсивном утреннем потоке не справилась с управлением. В
итоге она выехала на тротуар и протаранила автобус.
Такими данными поделилась пресс-служба столичного департамента транспорта в официальном телеграм-аккаунте.
Ухудшило ситуацию то, что в этот момент автобус как раз высаживал пассажиров. По имеющимся у телеканала "360" данным, в результате ДТП пострадали двое человек. Инцидент произошел на улице Стромынка.
Напомним, в конце прошлой недели в Подмосковье случилось ДТП. Причиной смертельной аварии стала бетономешалка.
Американский политолог среди потенциальных жертв "выбрал" страны бывшего СССР
В Германии и США заявляют, что ни одна из сторон не предлагала компромиссных вариантов