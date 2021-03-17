Есть пострадавшие: в Москве вылетевшая на тротуар машина врезалась в автобус

В это время из него выходили пассажиры

Серьезное ДТП произошло в столице. Одна из машин в интенсивном утреннем потоке не справилась с управлением. В итоге она выехала на тротуар и протаранила автобус.

Такими данными поделилась пресс-служба столичного департамента транспорта в официальном телеграм-аккаунте.

Ухудшило ситуацию то, что в этот момент автобус как раз высаживал пассажиров. По имеющимся у телеканала "360" данным, в результате ДТП пострадали двое человек. Инцидент произошел на улице Стромынка.

Напомним, в конце прошлой недели в Подмосковье случилось  ДТП. Причиной смертельной аварии стала бетономешалка.

Ольга ФЕДОРОВА

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