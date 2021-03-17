Правоохранительные органы начали проверку

На улице Весенняя в подмосковных Люберцах обнаружили два тела.

Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на сотрудника пресс-службы ГУ МВД России по Московской области. Сейчас Следственный комитет начал проверку по данному факту.

Обстоятельства случившегося и личности погибших не уточняются, дополняет интернет-издание. "Подмосковье сегодня". Не исключено, что смерть наступила после употребления запрещенных препаратов, пишет "МК".