В ведомстве заявили, что новость о происшествии не соответствует действительности

Министерство обороны РФ опровергло распространившуюся в медиа информацию об инциденте, в ходе которого при выгрузке торпед с противолодочника в Приморье произошел взрыв. По данным ведомства, никаких происшествий в названный источником период времени не происходило.

Ранее телеканал РЕН ТВ заявил, что 10 марта в Приморье в ходе выгрузки торпед в городе Фокино с закрытым режимом, где располагается база Тихоокеанского флота РФ, произошел взрыв. В результате происшествия семь человек пострадали.

По информации источника, взрыв, место которого точно не было известно, спровоцировал пожар и обрушение конструкции плавучего крана на борт судна, а часть пострадавших, вполне возможно, отравились продуктами горения. Трюм начало затапливать водой, из-за чего возникла угроза опрокидывания судна. Журналисты также сообщили, что к расследованию произошедшего подключилось региональное управление ФСБ.

В телеканале, тем не менее, отметили, что не располагают официальными комментариями Минобороны по поводу произошедшего.

Позднее ведомство прокомментировало информацию в медиа. В пресс-службе Министерства обороны сообщили, что никаких инцидентов при обслуживании корабельного вооружения и судов Тихоокеанского флота не было, а распространившиеся в Сети данные не соответствуют действительности, передает РИА "Новости".