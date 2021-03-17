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Столкновение военного броневика "Тигр" с легковым транспортом произошло в Крыму. Момент аварии попал на камеру видеорегистратора одной из проезжающих машин.
На кадрах показано, как по трассе движется военная колона. Тяжелый броневик разгоняется для обгона грузовика, после чего врезается в малогабаритное легковое авто, которое превращается в груду металла.
Как отмечает Ura.ru, в результате инцидента пострадала сидевшая за рулем женщина с еще одним пассажиром. Их госпитализировали в одну из больниц Ялты. Состояние пациентов оценивается как тяжелое.
Проблему предлагается решить путем перераспределения бюджетных расходов
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