Военный броневик протаранил в Крыму легковушку

Состояние пострадавших оценивается как тяжелое

Столкновение военного броневика "Тигр" с легковым транспортом произошло в Крыму. Момент аварии попал на камеру видеорегистратора одной из проезжающих машин.

На кадрах показано, как по трассе движется военная колона. Тяжелый броневик разгоняется для обгона грузовика, после чего врезается в малогабаритное легковое авто, которое превращается в груду металла.

Как отмечает Ura.ru, в результате инцидента пострадала сидевшая за рулем женщина с еще одним пассажиром. Их госпитализировали в одну из больниц Ялты. Состояние пациентов оценивается как тяжелое.

Егор МАЛКОВ

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