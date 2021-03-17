В Подмосковье отправили за решетку двоих мужчин за жестокое убийство

Срок мужчины будут отбывать в колонии строгого режима

В Московской области озвучили приговор двум мужчинам, которые в конце 2019 года жестоко расправились со своим знакомым. Одного приговорили к 14 годам лишения свободы, а другого посадили на 15 лет.

Пресс-служба прокуратуры Подмосковья отмечает, что трагедия произошла в Орехово-Зуево. В ходе конфликта осужденные схватили нож и нанесли оппоненту множественные колющие удары. Мужчина скончался на месте.

Спустя некоторое время второй фигурант уголовного дела совершил новое преступление. Он напал на одного из жителей города и забрал у него мобильный телефон.

В конечном итоге обоих злоумышленников арестовали. Мужчины будут отбывать срок в колонии строгого режима, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня"

Анастасия ГОРЮНОВА

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