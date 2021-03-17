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В Московской области озвучили приговор двум мужчинам, которые в конце 2019 года жестоко расправились со своим знакомым. Одного приговорили к 14 годам лишения свободы, а другого посадили на 15 лет.
Пресс-служба прокуратуры Подмосковья отмечает, что трагедия произошла в Орехово-Зуево. В ходе конфликта осужденные схватили нож и нанесли оппоненту множественные колющие удары. Мужчина скончался на месте.
Спустя некоторое время второй фигурант уголовного дела совершил новое преступление. Он напал на одного из жителей города и забрал у него мобильный телефон.
В конечном итоге обоих злоумышленников арестовали. Мужчины будут отбывать срок в колонии строгого режима, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".
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