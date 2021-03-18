Женщина хотела купить гаджет на сумму в 82 тысячи рублей

В Московской области в правоохранительные органы обратился работник кредитной организации. По его словам, в Котельниках в офисе сотовой связи женщина оформила кредит на покупку телефона и аксессуаров, используя поддельные документы.



Успешно провернув аферу, подозреваемая скрылась, не исполнив обязательства по платежам. Ущерб вышел на сумму в 82 тысячи рублей, сообщает издание "Подмосковье сегодня".

Подозреваемой оказалась москвичка в возрасте 42 лет. На нее уже завели уголовное дело. Сейчас злоумышленница находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.