Жительница Подмосковья оформила кредит по поддельному паспорту

Женщина хотела купить гаджет на сумму в 82 тысячи рублей

В Московской области в правоохранительные органы обратился работник кредитной организации. По его словам, в Котельниках в офисе сотовой связи женщина оформила кредит на покупку телефона и аксессуаров, используя поддельные документы. 

Успешно провернув аферу, подозреваемая скрылась, не исполнив обязательства по платежам. Ущерб вышел на сумму в 82 тысячи рублей, сообщает издание "Подмосковье сегодня"

Подозреваемой оказалась москвичка в возрасте 42 лет. На нее уже завели уголовное дело. Сейчас злоумышленница находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Анна АГАБАБОВА

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