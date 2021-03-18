Судну пришлось экстренно приземлится в московском аэропорту

Летевший из Литвы частный бизнес-джет совершил аварийную посадку во Внуково. Из-за нераскрывшегося шасси самолет пришлось сажать всего на две стойки из трех. Об этом сообщают анонимные телеграм-каналы.

В результате посадки судно перекосило на бок. Фотографии с места событий публикует канал "112".

Сообщается, что на борту были только члены экипажа. Жертв среди них нет.