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Летевший из Литвы частный бизнес-джет совершил аварийную посадку во Внуково. Из-за нераскрывшегося шасси самолет пришлось сажать всего на две стойки из трех. Об этом сообщают анонимные телеграм-каналы.
В результате посадки судно перекосило на бок. Фотографии с места событий публикует канал "112".
Сообщается, что на борту были только члены экипажа. Жертв среди них нет.
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