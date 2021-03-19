Под завалами могут быть дети

Стало известно о взрыве в жилой девятиэтажке в Химках. ЧП случилось на восьмом этаже.

Об этом со ссылкой на источники в экстренных службах сообщает РИА "Новости". Уточняется, что после хлопка началось возгорание.

Телеграм-канал "360" опубликовал видео с места происшествия. На кадрах видно, как из окон квартиры, из которых выбиты стекла полностью, идет дым.





Что стало причиной происшествия, не уточняется. Информации о пострадавших пока нет. Как стало известно телеграм-каналу "Интерфакс", обрушилась часть фасада, несколько балконов повредились. После взрыва рухнули перекрытия между квартирами, дополняет телеграм-канал "РИА Новости"

Под завалами могут находиться два ребенка. Телеграм-канал "КП" указывает, что огонь перекинулся на соседние квартиры – пожаром охвачены восьмой и девятый этажи.

Телеграм-канал "Подъем" сообщает о гибели мужчине, также пострадала одна женщина. По предварительной информации, причиной взрыва встал газ.