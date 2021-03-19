В Химках прогремел взрыв в жилом доме: подробности и первые кадры

В Химках прогремел взрыв в жилом доме: подробности и первые кадры
Фото: instagram.com/gkupsc
Под завалами могут быть дети

Стало известно о взрыве в жилой девятиэтажке в Химках. ЧП случилось на восьмом этаже. 

Об этом со ссылкой на источники в экстренных службах сообщает РИА "Новости". Уточняется, что после хлопка началось возгорание.

Телеграм-канал "360" опубликовал видео с места происшествия. На кадрах видно, как из окон квартиры, из которых выбиты стекла полностью, идет дым. 

  

Что стало причиной происшествия, не уточняется. Информации о пострадавших пока нет. Как стало известно телеграм-каналу "Интерфакс", обрушилась часть фасада, несколько балконов повредились. После взрыва рухнули перекрытия между квартирами, дополняет телеграм-канал "РИА Новости" 

Под завалами могут находиться два ребенка. Телеграм-канал "КП" указывает, что огонь перекинулся на соседние квартиры – пожаром охвачены восьмой и девятый этажи. 

Телеграм-канал "Подъем" сообщает о гибели мужчине, также пострадала одна женщина. По предварительной информации, причиной взрыва встал газ. 

Полина ИВАНОВА

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