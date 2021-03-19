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Стало известно, что в результате взрыва в девятиэтажном доме, который прогремел в подмосковных Химках, погиб один человек.
Кроме того, под завалами может находиться один ребенок, пишет "Пятый канал". Еще одного достали живым, уточняет РИА "Новости".
Напомним, что сегодня, 19 марта, в Химках прогремел взрыв. ЧП случилось на восьмом этаже. После хлопка началось возгорание, огонь перекинулся на соседние этажи.
Точные причины ЧП пока неизвестны, по предварительной информации, взрыв произошел из-за газа. В результате аварии обрушилась часть фасада, повредились несколько балконов, рухнули перекрытия между квартирами.
Под завалами могут быть дети
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