Из-под завалов достали одного ребенка

Стало известно, что в результате взрыва в девятиэтажном доме, который прогремел в подмосковных Химках, погиб один человек.

Кроме того, под завалами может находиться один ребенок, пишет "Пятый канал". Еще одного достали живым, уточняет РИА "Новости".

Напомним, что сегодня, 19 марта, в Химках прогремел взрыв. ЧП случилось на восьмом этаже. После хлопка началось возгорание, огонь перекинулся на соседние этажи.

Точные причины ЧП пока неизвестны, по предварительной информации, взрыв произошел из-за газа. В результате аварии обрушилась часть фасада, повредились несколько балконов, рухнули перекрытия между квартирами.