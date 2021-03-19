Один человек погиб после взрыва в жилом доме в Химках

Из-под завалов достали одного ребенка

Стало известно, что в результате взрыва в девятиэтажном доме, который прогремел в подмосковных Химках, погиб один человек. 

Кроме того, под завалами может находиться один ребенок, пишет "Пятый канал". Еще одного достали живым, уточняет РИА "Новости". 

Напомним, что сегодня, 19 марта, в Химках прогремел взрыв. ЧП случилось на восьмом этаже. После хлопка началось возгорание, огонь перекинулся на соседние этажи. 

Точные причины ЧП пока неизвестны, по предварительной информации, взрыв произошел из-за газа. В результате аварии обрушилась часть фасада, повредились несколько балконов, рухнули перекрытия между квартирами.

Юлия МИХАЙЛОВА

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