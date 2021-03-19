Двое молодых злоумышленников пойманы

Непростое время пришлось пережить одному из участников популярных ток-шоу. Ему угрожали подмосковные бандиты.

Злоумышленники предупредили мужчину о расправе, если он не вернет якобы долг. При этом сумму называли немалую – 2 млн рублей.

Пострадавший обратился в полицию. Оперативникам удалось изловить двух вымогателей в одном из кафе города Видное с поличным – во время передачи 500 тыс., первой части требуемого ими, отметили в региональном управлении МВД .

У молодых людей были найдены полученные деньги и телефон, с которого они звонили участнику шоу. Возбуждено уголовное дело. Злоумышленники арестованы, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".