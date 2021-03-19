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В прессе появилась информация, что
при взрыве жилого дома на улице Зеленой в Химках погиб ребенок.
Такие данные приводит телеграм-канал РИА "Новости". Согласно последним сведениям, в результате ЧП два человека погибли и два пострадали. Жертвами трагедии стали взрослый мужчина и ребенок трех лет. Пострадали россиянка и двенадцатилетний школьник.
Также сообщается, что пожар на месте происшествия уже потушен.
Ранее стало известно об извлечении одного ребенка из-под завалов. ЧП произошло 19 марта на восьмом этаже многоквартирного дома в Подмосковье.
Под завалами могут быть дети
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