Пожарные уже ликвидировали возгорание

В прессе появилась информация, что при взрыве жилого дома на улице Зеленой в Химках погиб ребенок.



Такие данные приводит телеграм-канал РИА "Новости". Согласно последним сведениям, в результате ЧП два человека погибли и два пострадали. Жертвами трагедии стали взрослый мужчина и ребенок трех лет. Пострадали россиянка и двенадцатилетний школьник.

Также сообщается, что пожар на месте происшествия уже потушен.

Ранее стало известно об извлечении одного ребенка из-под завалов. ЧП произошло 19 марта на восьмом этаже многоквартирного дома в Подмосковье.