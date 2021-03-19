Американский спутник взорвался на орбите

Нет признаков, что причиной взрыва спутника стало столкновение

В ВВС США сообщают о взрыве спутника NOAA 17, находившегося на околоземной орбите.

Спутник не эксплуатировался с 2013 года. После взрыва произошел распад на 16 обломков. Нет никаких оснований, чтоб причиной считать столкновение. Об этом заявляет американская эскадрилья в "Твиттер".

Как передают ВВС США, до момента происшествия спутник был расположен на орбите с наименьшим уровнем высоты в 800 км и наибольшим в 817 км. Пока что не конкретизируется, опасны ли обломки для спутников, которые сейчас находятся в рабочем состоянии, уточняет "Свободная Пресса"

Анна АГАБАБОВА

Ответить:

новости партнеров

В Химках прогремел взрыв в жилом доме: подробности и первые кадры

Под завалами могут быть дети

Участие Армении в учениях НАТО опасно для России

Москва не может запретить Еревану сотрудничать с противниками РФ, но может урезать помощь республике

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей