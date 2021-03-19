Нет признаков, что причиной взрыва спутника стало столкновение

В ВВС США сообщают о взрыве спутника NOAA 17, находившегося на околоземной орбите.

Спутник не эксплуатировался с 2013 года. После взрыва произошел распад на 16 обломков. Нет никаких оснований, чтоб причиной считать столкновение. Об этом заявляет американская эскадрилья в "Твиттер".

Как передают ВВС США, до момента происшествия спутник был расположен на орбите с наименьшим уровнем высоты в 800 км и наибольшим в 817 км. Пока что не конкретизируется, опасны ли обломки для спутников, которые сейчас находятся в рабочем состоянии, уточняет "Свободная Пресса".