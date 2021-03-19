Хлопок был слышен даже на соседних улицах

Сегодня, 19 марта, в подмосковных Химках прогремел взрыв в жилом девятиэтажном доме. ЧП произошло на восьмом этаже.

Очевидцы рассказали подробности взрыва. По словам жительницы соседнего дома, взрыв прогремел около 10:20 по местному времени.

"Похоже на взрыв снаряда по звуку. Я в соседнем доме, но окна на противоположную сторону",

– поделилась женщина с RT.

При этом она подчеркнула, что дом находился в нормальном состоянии, был построен до 1990 года. Жителей девятиэтажки очевидица назвала "нормальными", предположив, что причиной ЧП стала неисправность оборудования.

Другая женщина рассказала, что слышала взрыв, хотя живет на соседней улице.

"Взрыв было хорошо слышно… Мне не видно место происшествия, но слышны сирены скорых, полиции и прочих",

– рассказала жительница Химок.

Напомним, что ранее стало известно, что в результате взрыва погиб мужчина и трехлетний ребенок. Именно на квартиру, где проживала семья, пришелся удар, выяснили журналисты. Жительница квартиры находилась в ванной, что ее и спасло.

Однако глава семьи и его сын погибли. Женщина сначала откопала супруга из-под завалов, спасатели помогли детям. К счастью, старший ребенок выжил, сейчас он доставлен в больницу.

Младший сын россиянки должен был быть в детском саду, но заболел ветрянкой, поэтому находился дома. Старшему ребенку решили не идти в школу, потому что был последний день перед каникулами, уточняет "МК".

На данный момент пожар уже потушен. В результате происшествия скончалось три человека, четверо пострадали.