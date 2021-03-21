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Очередное громкое дело о
взяточничестве всколыхнуло Россию. На этот раз в неблаговидном занятии
подозревают главу Пензенской области Ивана Белозерцева.
Также по скандальному делу о мошенничестве в особо крупном размере задержан руководитель группы фармкомпаний "Биотек" Борис Шпигель.
Известно, что только за первые девять месяцев прошлого года губернатор за счет Шпигеля обогатился более чем на 30 миллионов рублей. Взамен крупных финансовых "презентов" он обещал свое покровительство при подписании контрактов на покупку медикаментов для региона, пишет РИА "Новости".
Напомним, недавно стало известно, что глава алтайского Минздрава спрятал в туалете 6 миллионов рублей. Теперь чиновнику грозит тюремный срок за взяточничество.
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