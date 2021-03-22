Есть погибшие: в Вологодской области произошло жуткое ДТП

Семь человек получили травмы различной тяжести

В Вологодской области произошел страшный инцидент. В результате столкновения двух автомобилей – "Рено Логан" и "Газели", скончались три человека.

Инцидент произошел на автодороге А-114 "Вологда – Новая Ладога" сегодня, 22 марта.

Сообщается, что в "Рено Логане" находились пять пассажиров. Трое из них погибли, в том числе один ребенок. Еще один взрослый и ребенок отделались травмами. Сейчас за жизнь несовершеннолетнего борются врачи, пишет РИА "Новости".

В "Газели" ехали семь человек. Четверых из них забрали в больницу. По некоторым данным, транспортное средство принадлежало ФСИН (Федеральная служба исполнения наказаний – прим. ред.), передает телеканал "360".

Анастасия ГОРЮНОВА

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