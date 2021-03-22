Смертник в Китае устроил взрыв в здании: есть погибшие

Смертник в Китае устроил взрыв в здании: есть погибшие
Фото: Li Jianan/Xinhua/www.globallookpress.com
Инцидент унес жизни пятерых человек

В городе Гуанчжоу, который расположен на юге Китая, смертник устроил взрыв в здании, где проходило заседание местного сельского комитета. 

В результате подрыва скончались 5 человек, еще 5 пострадали, сообщает РИА "Новости". Взрыв произошел примерно в 10 утра по местному времени. 

59-летний мужчина пронес в здание взрывное устройство и привел бомбу в действие. До этого у него изъяли земельный участок.

Юлия МИХАЙЛОВА

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