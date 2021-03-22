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В городе Гуанчжоу, который расположен на юге Китая, смертник устроил взрыв в здании, где проходило заседание местного сельского комитета.
В результате подрыва скончались 5 человек, еще 5 пострадали, сообщает РИА "Новости". Взрыв произошел примерно в 10 утра по местному времени.
59-летний мужчина пронес в здание взрывное устройство и привел бомбу в действие. До этого у него изъяли земельный участок.
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