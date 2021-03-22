Озвучены сроки ремонта пострадавшего от взрыва в Химках дома

Работа займет до пяти месяцев

Стало известно, сколько времени понадобится, чтобы полностью восставить пострадавший в результате взрыва дом в подмосковных Химках. 

Зампред областного правительства Евгений Хромушин предположил, что ремонт займет около 5 месяцев. При этом часть фасада придется разбирать вручную, пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня"

При этом глава Химок Дмитрий Волошин добавил, что уже 27 жителей подъезда подали заявки на переселение, а 18 переехали на выходных. Оставшихся жильцов будут переселять в пятницу. 

"За каждым зарегистрированным жителем закреплен чиновник из администрации Химок. Находимся абсолютно со всеми на связи. Никакой потери коммуникации нет", 

– добавил Волошин в ходе совещания Андрея Воробьева с региональным правительством.

Напомним, что взрыв в девятиэтажном жилом доме прогремел в Химках 19 марта. В результате инцидента погибли два человека.

Юлия МИХАЙЛОВА

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