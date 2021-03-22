Состояние других членов группы оценивается как удовлетворительное

Спасатели нашли тело девочки, которая оказалась под снегом в результате схода лавины в Мурманской области.

Ребенок 2008 года рождения погибла. Остальные члены группы из Санкт-Петербурга не нуждаются в медицинской помощи, их состояние удовлетворительное, пишет РИА "Новости".

Напомним, что группу туристов из 13 детей и 3 взрослых завалило снегом в районе станции Имандра в Хибинах. Они следовали по необорудованному маршруту.

К поискам были привлечены 53 человека, 18 единиц техники и 11 снегоходов.