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Спасатели нашли тело девочки, которая оказалась под снегом в результате схода лавины в Мурманской области.
Ребенок 2008 года рождения погибла. Остальные члены группы из Санкт-Петербурга не нуждаются в медицинской помощи, их состояние удовлетворительное, пишет РИА "Новости".
Напомним, что группу туристов из 13 детей и 3 взрослых завалило снегом в районе станции Имандра в Хибинах. Они следовали по необорудованному маршруту.
К поискам были привлечены 53 человека, 18 единиц техники и 11 снегоходов.
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