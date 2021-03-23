В Подмосковье задержали угонщика автомобиля

Преступника заключили под стражу

Полицейские из подмосковного города Электросталь поймали мужчину, который ранее угнал автомобиль у одного из местных жителей. Преступник был задержан благодаря объявленному плану "Перехват".

Инцидент с кражей транспортного средства произошел на улице Мира. В правоохранительные органы обратился сам владелец автомобиля. Сумма ущерба составила примерно полтора миллиона рублей, передает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Сообщается, что угонщика удалось поймать не сразу. Сначала мужчина оторвался от преследования полиции, проехав по обочине. Но позже его все-таки задержали.

Преступником оказался 39-летний уголовник из города Раменское. Мужчину отправили за решетку, отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня".