Кипяток бьет фонтаном: в центре Санкт-Петербурга прорвало трубу – видео

По имеющимся данным, пострадавших нет

В Центральном районе Санкт-Петербурга произошел прорыв трубы. Из-за этого из-под земли поднялась струя горячей воды.

Сообщается, что высота фонтана составляет примерно 16 метров, что соответствует размерам шестиэтажного дома. Инцидент произошел на Исполкомской улице.

На данный момент представители экстренных служб пытаются устранить проблему. Рядом с местом прорыва установили громкоговоритель, по которому предупреждают прохожих об опасности. Среди главных нежелательных последствий случившегося – деформация грунта и образование дыр.

По предварительным данным, никто не пострадал, передает "Пятый канал". 

Анастасия ГОРЮНОВА

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