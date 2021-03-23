Трагедия произошла из-за срабатывания катапультных кресел

Появилась новость о том, что под Калугой разбился дальний бомбардировщик Ту-22М. Инцидент произошел на аэродроме Шайковка. Однако позже

Об этом сообщает телеграм-канал 112. О состоянии членов экипажа пока ничего не известно.

По некоторым данным, трагедия произошла при взлете.

Стало известно, что причиной инцидента якобы стало нештатное срабатывание катапульты. Трое летчиков, которые находились в кабине, погибли, передает телеграм-канал "НТВ".

Позже выяснилось, что на самом деле никакой авиакатастрофы не было. Когда самолет находился на земле, у троих членов экипажа по каким-то причинам сработала катапульта, пишет РИА "Новости".

"Из-за недостаточной высоты для раскрытия парашютов три члена экипажа при приземлении получили травмы, не совместимые с жизнью", – говорится в публикации.



На место ЧП выехала комиссия ВКС. Другие детали случившегося пока не уточняются.

Напомним, Ту-22М – это сверхзвуковой летательный аппарат, являющийся носителем ядерного оружия. Ракетоносец-бомбардировщик был введен в эксплуатацию в 1974 году.

Ранее в Казахстане разбился транспортный самолет Ан-26, на борту которого находились военные. Крушение произошло во время захода воздушного судна на взлетно-посадочную полосу.