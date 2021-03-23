Под Калугой погиб экипаж бомбардировщика Ту-22М

Под Калугой погиб экипаж бомбардировщика Ту-22М
Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/ www.globallookpress.com
Трагедия произошла из-за срабатывания катапультных кресел

Появилась новость о том, что под Калугой разбился дальний бомбардировщик Ту-22М. Инцидент произошел на аэродроме Шайковка. Однако позже 

Об этом сообщает телеграм-канал 112. О состоянии членов экипажа пока ничего не известно. 

По некоторым данным, трагедия произошла при взлете. 

Стало известно, что причиной инцидента якобы стало нештатное срабатывание катапульты. Трое летчиков, которые находились в кабине, погибли, передает телеграм-канал "НТВ". 

Позже выяснилось, что на самом деле никакой авиакатастрофы не было. Когда самолет находился на земле, у троих членов экипажа по каким-то причинам сработала катапульта, пишет РИА "Новости". 

"Из-за недостаточной высоты для раскрытия парашютов три члена экипажа при приземлении получили травмы, не совместимые с жизнью", – говорится в публикации. 

На место ЧП выехала комиссия ВКС. Другие детали случившегося пока не уточняются. 

Напомним, Ту-22М – это сверхзвуковой летательный аппарат, являющийся носителем ядерного оружия. Ракетоносец-бомбардировщик был введен в эксплуатацию в 1974 году. 

Ранее в Казахстане разбился транспортный самолет Ан-26, на борту которого находились военные. Крушение произошло во время захода воздушного судна на взлетно-посадочную полосу. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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Гость164214
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Антиxу#лoпутин
по больше таких крушений.
Может быть тогда питерская обезьна перестанет выделываться перед всем миром надувая свои обезьяни щеки о своем величии.
Хотя гибель моряков на подлодке Курск еще раз убедила весь мир что ему глубоко плевать на своих рабов.
следи за собой и своим <цензура> выводком
Гость166467
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Антиxу#лoпутин
по больше таких крушений.
Может быть тогда питерская обезьна перестанет выделываться перед всем миром надувая свои обезьяни щеки о своем величии.
Хотя гибель моряков на подлодке Курск еще раз убедила весь мир что ему глубоко плевать на своих рабов.
Какой же ты урод, пиDар полный!
Антиxу#лoпутин
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по больше таких крушений.
Может быть тогда питерская обезьна перестанет выделываться перед всем миром надувая свои обезьяни щеки о своем величии.
Хотя гибель моряков на подлодке Курск еще раз убедила весь мир что ему глубоко плевать на своих рабов.
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