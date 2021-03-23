СМИ раскрыли подробности спасения летчика при ЧП с Ту-22М3 под Калугой

СМИ раскрыли подробности спасения летчика при ЧП с Ту-22М3 под Калугой
Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Стали известны подробности инцидента

Сегодня, 23 марта на аэродроме Шайковка, под Калугой случилась трагедия. Погибли три летчика. Позже журналисты выяснили, что одному члену экипажа Ту22М3 все-таки удалось выжить.

Как сообщает РЕН ТВ, один летчик успел пристегнуться к моменту ЧП. Остальные же только закреплялись в этот момент. О том, что четвертый член экипажа не пострадал, написал также телеграм-канал Life Shot.

Трагедия произошла ранее во вторник. Сначала сообщалось, что бомбардировщик Ту22М3 упал. Однако позже эту информацию опровергли. Оказалось, что самолет находился на земле, когда сработала катапульта у троих летчиков. Для раскрывшихся парашютов не было необходимой высоты, а военные получили травмы, которые не совместимы с жизнью. Минобороны подтвердило ЧП. Специальная комиссия ВКС будет расследовать случившееся, уточняет "Свободная Пресса".  

Летчик-инструктор Андрей Красноперов в разговоре с изданием "Взгляд" предположил, что причина трагедии – в принудительной системе катапультирования. Эта кнопка может катапультировать весь экипаж. Военный эксперт не исключил, что кто-то мог нажать ее. Однако что именно случилось, пока не известно. 

Ту-22М3, который находится на вооружении армии с 1974-го, может нести на себе ядерное оружие. 

Полина ИВАНОВА

Ответить:

новости партнеров

Под Калугой погиб экипаж бомбардировщика Ту-22М

Трагедия произошла из-за срабатывания катапультных кресел

За что могут лишить детских пособий: юрист назвала причину

Специалист перечислила основные исключения из правил

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей