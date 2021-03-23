Стали известны подробности инцидента

Сегодня, 23 марта на аэродроме Шайковка, под Калугой случилась трагедия. Погибли три летчика. Позже журналисты выяснили, что одному члену экипажа Ту22М3 все-таки удалось выжить.

Как сообщает РЕН ТВ, один летчик успел пристегнуться к моменту ЧП. Остальные же только закреплялись в этот момент. О том, что четвертый член экипажа не пострадал, написал также телеграм-канал Life Shot.

Трагедия произошла ранее во вторник. Сначала сообщалось, что бомбардировщик Ту22М3 упал. Однако позже эту информацию опровергли. Оказалось, что самолет находился на земле, когда сработала катапульта у троих летчиков. Для раскрывшихся парашютов не было необходимой высоты, а военные получили травмы, которые не совместимы с жизнью. Минобороны подтвердило ЧП. Специальная комиссия ВКС будет расследовать случившееся, уточняет "Свободная Пресса".

Летчик-инструктор Андрей Красноперов в разговоре с изданием "Взгляд" предположил, что причина трагедии – в принудительной системе катапультирования. Эта кнопка может катапультировать весь экипаж. Военный эксперт не исключил, что кто-то мог нажать ее. Однако что именно случилось, пока не известно.

Ту-22М3, который находится на вооружении армии с 1974-го, может нести на себе ядерное оружие.

