В Подмосковье двухлетний ребенок проглотил 20 магнитов

Мальчика удалось спасти

Врачам больницы в Балашихе пришлось проводить экстренную операцию двухлетнему малышу. У мальчика болел живот. Чтобы узнать, что именно случилось с ребенком, ему сделали рентген, который показал удивительный результат – в его кишечнике обнаружили инородные тела, рассказал подмосковный Минздрав.

Оказалось, что ребенок проглотил целых 20 магнитов. Врачи провели ему экстренную операцию, ведь маленькому пациенту стремительно становилось хуже. 

Сейчас жизни ребенка ничего не угрожает, он быстро начал выздоравливать, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня"

Полина ИВАНОВА

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