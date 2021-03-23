В Москве водитель сбил двух женщин и сбежал - видео

Одна из пострадавших скончалась в больнице

На севере Москвы произошло серьезное ДТП. Водитель автомобиля Mercedes сбил двух пешеходов, а затем бросил свой автомобиль и скрылся с места аварии.

Инцидент случился на пересечении Конаковского проезда и улицы Пулковской. Водитель сначала врезался в припаркованный автомобиль, а затем иномарку отбросило прямо на двух женщин, которые шли по тротуару, сообщает "Пятый канал"

Сотрудники правоохранительных органов смогли установить личность владельца Mercedes. Как оказалось, у него есть несколько неоплаченных штрафов сумму 34 500 рублей. Более того, ранее он водил автомобиль в нетрезвом виде. 

Пострадавшие пешеходы были госпитализированы. По последним данным, одна из женщин скончалась. Сейчас следственно-оперативная группа устанавливает обстоятельства случившегося. Виновник ДТП разыскивается. 

Юлия МИХАЙЛОВА
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