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На севере Москвы произошло серьезное ДТП. Водитель автомобиля Mercedes сбил двух пешеходов, а затем бросил свой автомобиль и скрылся с места аварии.
Инцидент случился на пересечении Конаковского проезда и улицы Пулковской. Водитель сначала врезался в припаркованный автомобиль, а затем иномарку отбросило прямо на двух женщин, которые шли по тротуару, сообщает "Пятый канал".
Сотрудники правоохранительных органов смогли установить личность владельца Mercedes. Как оказалось, у него есть несколько неоплаченных штрафов сумму 34 500 рублей. Более того, ранее он водил автомобиль в нетрезвом виде.
Пострадавшие пешеходы были госпитализированы. По последним данным, одна из женщин скончалась. Сейчас следственно-оперативная группа устанавливает обстоятельства случившегося. Виновник ДТП разыскивается.
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