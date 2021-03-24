К счастью, его намерениям помешали сотрудники ФСБ

Служащим госбезопасности страны удалось обезвретить потенциального подрывателя. Им оказался школьник одного из сочинских лицеев.

Как сообщает РИА "Новости", задержанный объявил о своих намерениях в социальных сетях. Он заявлял, что самостоятельно изготавливает взрывное устройство, чтобы совершить нападение на одноклассников.

При обыске у школьника нашли компоненты бомб, взрывчатку, материалы о вооруженных нападениях на учебные заведения и дневник.