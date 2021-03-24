Проход по водному пути заблокирован огромным судном

Все грузоперевозки, проходившие через Суэцкий канал – а это около 10% от мирового объема – неожиданно остановились. Причиной тому грузовое судно, севшее на мель и развернувшееся от одного берега до другого.

Контейнеровоз Ever Given следовал из Китая в Роттердам. По предварительной причине инцидент произошел из-за внезапно поднявшегося сильного ветра, который развернул максимально загруженное судно. Сейчас корабль пытаются сдвинуть с места, но безрезультатно.

С момента происшествия на подходе к каналу образовалась огромная пробка из сотен кораблей. Видео с места событий показал "Пятый канал".

Проходы Суэцкому каналу осуществляются по строгому графику. Для преодоления пути судам приходится вставать в очередь за несколько суток. Как сильно инцидент повлияет на общую ситуацию с грузоперевозками пока неизвестно.