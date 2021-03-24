В Подмосковье мать довела своего ребенка до истощения

На данный момент девочка находится в больнице

Полицейские из города Талдом завели уголовное дело против женщины, которая довела свою малолетнюю дочь до истощенного состояния.

Сообщается, что сначала внимание патрульных привлек подозрительный мужчина, который, испугавшись преследования, влез в окно одного из домов. Стражи правопорядка последовали за ним.

Зайдя в дом, полицейские обнаружили там страшную картину – обнаженного ребенка, имеющего признаки сильного истощения, передает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Девочку госпитализировали, а против ее матери завели уголовное дело по факту неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня"

Анастасия ГОРЮНОВА

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