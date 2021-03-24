Курс рубля
- Пора ли продавать доллары: ответ аналитика
- Рост рубля скоро остановят – эксперт
- Доллар подешевел до 73 рублей
Мэра Майкопа Андрея Гетманова задержали. Об этом рассказали в Следственном комитете Адыгеи.
Как сообщает РИА "Новости", чиновника подозревают в вымогательстве. Дело в отношении Гетманова возбуждено по материалам, которые поступили от сотрудников регионального ФСБ.
Следователи считают, что мэр города в своем кабинете выдвинул требование местному бизнесмену – обменяться участками земли. Однако территория была разной по площади и отличалась по стоимости в целых пять миллионов рублей. Предприниматель отказался, но получил порцию угроз. Испугавшись, мужчина согласился на невыгодную для него сделку.
Сейчас решается вопрос о мере пресечения чиновнику. Гетманов занимает пост главы Майкопа с 2018 года.
Граждане РФ могут откладывать сегодняшние купюры на сувениры - через несколько лет они станут редкостью
Вена возмущена отказом Брюсселя от передачи дополнительных доз лекарств от коронавируса