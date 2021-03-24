Российского мэра задержали по подозрению в вымогательстве

В отношении чиновника возбуждено уголовное дело

Мэра Майкопа Андрея Гетманова задержали. Об этом рассказали в Следственном комитете Адыгеи. 

Как сообщает РИА "Новости", чиновника подозревают в вымогательстве. Дело в отношении Гетманова возбуждено по материалам, которые поступили от сотрудников регионального ФСБ. 

Следователи считают, что мэр города в своем кабинете выдвинул требование местному бизнесмену – обменяться участками земли. Однако территория была разной по площади и отличалась по стоимости в целых пять миллионов рублей. Предприниматель отказался, но получил порцию угроз. Испугавшись, мужчина согласился на невыгодную для него сделку. 

Сейчас решается вопрос о мере пресечения чиновнику. Гетманов занимает пост главы Майкопа с 2018 года. 

Полина ИВАНОВА

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