Провернув сделку, девушка сдала пожилого мужчину в дом престарелых

Закон и общественность помогли слепому пенсионеру, которого обманула родственница, сохранить единственное жилье.

Как сообщает "Подмосковье сегодня", девушка отвезла отчима в МФЦ Москвы и попросила поставить подпись на документе. Оказалось, что это был договор о продаже дома за 8 миллионов рублей, что в 4 раза превышает рыночную стоимость. Провернуть аферу было легко, поскольку пенсионер слепой. Вскоре злоумышленница избавилась от пожилого отчима, сдав его в дом престарелых.

Когда новость дошла до соседей, они начали бить тревогу. Сначала полиция не стала заводить дело о мошенничестве. Тогда обратились в прокуратуру.

В итоге на территорию наложили арест, чтобы ее нельзя было продать. Далее по экспертизам пострадавшего признали "несделкоспособным" из-за слепоты. Кроме того, факт передачи денег отсутствовал в деле.

Не так давно суд все же признал недействительной данную "сделку". Пенсионеру вернули жилье.