Члены экипажа не пострадали

Российское рыболовное судно "Мелкарт" длиной в 53 метра опрокинулось на воду на территории верфи "Кимек" в Киркинесе на северо-востоке Норвегии. По информации источника, пострадавшие в результате инцидента отсутствуют.

Во время происшествия на борту "Мелкарта" работали восемь человек. Численность команды насчитывает 26 чел. Все члены экипажа в полном порядке.

Согласно приведенным данным, инцидент произошел в конце дня, 24 марта. "Мелкарт" опрокинулся на боковую сторону. В настоящее время судно лежит в воде. На поверхности виднеется часть корпуса.

На месте происшествия работает полиция, выясняющая причины произошедшего инцидента. По информации местных органов управления, пока что данные о загрязнении водной акватории отсутствуют. У опрокинутого корабля плавает мусор. Профильные службы уже приняли меры, направленные на нераспространение возможного загрязнения.

"После спуска судно должно было отправиться на промысел", – говорится в заявлении норвежской телекомпании NRK.



Во время опрокидывания "Мелкарт" проходил ремонтные работы. Судно завалилось после спуска на воду из-за загруженности на корме. При этом внизу траулер был свободным. Дисбаланс стал причиной инцидента – потерявший устойчивость корабль опрокинулся на воду.

Ранее стало известно о столкновении военного морского танкера "Кола", входящего в состав Балтийского флота, с барбадосским сухогрузом на территории Суэцкого залива. Из-за нарушений правил судоходства экипаж гражданского судна налетел на военный корабль РФ. Капитан барбадосского корабля признал свою вину в произошедшем инциденте. Танкер при этом не пострадал и продолжил движение по заданному курсу.