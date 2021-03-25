На нарушителя правопорядка завели дело

По сообщению ГУ МВД подмосковного региона, в Электроуглях полицейские изъяли полкило метилэфедрона у торговца наркотиками.

Задержанным оказался 24х летний житель Орловской области. Его подозревают в незаконном обороте наркотиков.

Как сообщает редакция "Подмосковье сегодня", во время досмотра у нарушителя правопорядка нашли пакет с наркотическим веществом - метилэфедроном, масса которого составляет чуть больше 500 граммов.

Наркодилер признался, что забрал запрещенное вещество из тайника, чтобы потом продать. На молодого человека уже заведено дело о покушении на незаконную наркоторговлю по статье 228.1 УК РФ.

Ранее сообщалось о еще одном случае задержания наркоторговца в Подмосковном регионе. В Королеве у дилера нашли около 90 свертков и две коробки с мефедроном, гашишем и экстази.