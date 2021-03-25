Белорусская оппозиция отмечает День воли

В Минске в ходе освещения акции протеста местной оппозиции задержаны корреспондент "Ъ" Кирилл Кривошеев и фотограф "Известий" Павел Волков. Об этом сообщает "Коммерсант" в четверг, 25 марта.

Сегодня активисты соседнего государства отмечают так называемый День воли – годовщину провозглашения в 1918 г. Белорусской Народной Республики.

По данным белорусского правозащитного центра "Весна", на несанкционированных акциях по всей стране уже задержано около 80 человек, передает телеграм-канал организации.

Лидер белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская, сбежавшая в Вильнюс летом прошлого года, отпраздновала "День воли" в литовской столице, пройдя во главе колонны шествия, где пронесли 300-метровый бело-красно-белый флаг БНР.

