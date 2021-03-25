В Минске задержаны два российских журналиста

Белорусская оппозиция отмечает День воли

В Минске в ходе освещения акции протеста местной оппозиции задержаны корреспондент "Ъ" Кирилл Кривошеев и фотограф "Известий" Павел Волков. Об этом сообщает "Коммерсант" в четверг, 25 марта.

Сегодня активисты соседнего государства отмечают так называемый День воли – годовщину провозглашения в 1918 г. Белорусской Народной Республики.

По данным белорусского правозащитного центра "Весна", на несанкционированных акциях по всей стране уже задержано около 80 человек, передает телеграм-канал организации.

Лидер белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская, сбежавшая в Вильнюс летом прошлого года, отпраздновала "День воли" в литовской столице, пройдя во главе колонны шествия, где пронесли 300-метровый бело-красно-белый флаг БНР.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

новости партнеров

Свобода слова по-киевски: "Утро.ру" заблокировали на Украине

Власти Незалежной продолжают зачистку информационного пространства

Следствие проигнорировало важную деталь с места гибели "Боинга" MH17 - эксперт

Известный российский эксперт рассказал о странности с покрывшимся копотью теплообменником лайнера

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей