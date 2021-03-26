Раскрыты подробности крушения вертолета МЧС под Калининградом

Ка-32 рухнул в залив во время учебно-тренировочного полета

Стали известны некоторые подробности крушения вертолета под Калининградом, случившегося 25 марта поздно вечером. О них рассказали в региональном управлении на транспорте Следственного комитета России.

Точные причины случившегося пока не установлены. Предварительно, были нарушены правила эксплуатации, возможно, было чрезвычайное происшествие на борту, предположили в ведомстве.

Ка-32 рухнул в Куршский залив во время учебно-тренировочного полета вечером 25 марта. Один из троих находившихся на борту людей погиб, остальные доставлены в больницу. 

Проводится расследование всех обстоятельств крушения, отметили в СУ СКР.

Вертолет принадлежал Северо-Западному авиационно-спасательному центру МЧС России. Во время полета с ним была потеряна связь. Затем стало известно о падении Ка-32 в воду в 5 км от берега. На место сразу отправились спасатели, сообщил начальник отдела информации ГУ МЧС России по Калининградской области Алексей Баранов, передает "Пятый канал".

Ранее сообщалось об экстренной посадке российского вертолета Ми-35  в Сирии. Вынужденное приземление случилось по техническим причинам.

Полина ДОРОЖКИНА

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