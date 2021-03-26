Недалеко от дома Пугачевой обнаружили львицу: видео

Дикое животное забралось на крышу

В Подмосковье львица сбежала на улицу. Это произошло в одном из поселков, совсем недалеко от дома, где живет Алла Пугачева.

Дикое животное как ни в чем не бывало взобралось на крышу и, вытянув две лапы вперед, рассматривало окрестности. В таком положении и запечатлели "дамочку" очевидцы.

Как заметно по видео, львица внешне спокойна. Поблизости с нею, как сообщили жители соседних домов, стоял человек.

Хозяйка животного рассказала, что за питомицей присматривают. Беспокоиться поводов нет, заверила корреспондента телеканала "360" женщина, ведь львица вышла и зашла".

Между тем некоторые СМИ отметили, что от места, где прогулялась "большая кошка" всего полкилометра до дома Аллы Пугачевой. А года два назад в том же поселке убегала пума, напоминает телеграм-канал Mash.

Полина ДОРОЖКИНА

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