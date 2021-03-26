В Сергиевом Посаде прогремела стрельба

Хулиган решил опробовать оружие, которое он нашел в заброшенном доме

В подмосковном Сергиевом Посаде пьяный хулиган решил устроить стрельбу из незаконно хранившегося обреза.

Как сообщает ГУ МВД по региону, пожилой мужчина пожаловался на громкие выстрелы у подъезда его дома на Кооперативной улице. Прибывшие на место полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 39-летний местный житель. При обыске в его квартире обнаружили самодельный обрез охотничьего ружья.

Нарушитель общественного порядка объяснил, что нашел оружие с патронами еще летом прошлого года в заброшенном доме. Изрядно выпив, мужчина решил опробовать находку и произвел 3 выстрела в воздух. Об этом сообщает редакция "Подмосковье сегодня"

На хулигана уже завели дело по статьям о незаконном хранении оружия и хулиганстве. До суда он будет находиться под подпиской о невыезде.

Анна АГАБАБОВА

Ответить:

новости партнеров

Свобода слова по-киевски: "Утро.ру" заблокировали на Украине

Власти Незалежной продолжают зачистку информационного пространства

Последствия аварии в Суэцком канале для России оценили эксперты

Блокировка пути создала сложности для поставок СПГ, но повысила цены на нефть сорта Urals

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей