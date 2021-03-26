Хулиган решил опробовать оружие, которое он нашел в заброшенном доме

В подмосковном Сергиевом Посаде пьяный хулиган решил устроить стрельбу из незаконно хранившегося обреза.

Как сообщает ГУ МВД по региону, пожилой мужчина пожаловался на громкие выстрелы у подъезда его дома на Кооперативной улице. Прибывшие на место полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 39-летний местный житель. При обыске в его квартире обнаружили самодельный обрез охотничьего ружья.

Нарушитель общественного порядка объяснил, что нашел оружие с патронами еще летом прошлого года в заброшенном доме. Изрядно выпив, мужчина решил опробовать находку и произвел 3 выстрела в воздух. Об этом сообщает редакция "Подмосковье сегодня".

На хулигана уже завели дело по статьям о незаконном хранении оружия и хулиганстве. До суда он будет находиться под подпиской о невыезде.